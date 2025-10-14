চাকসু
এজিএস প্রার্থী তৌফিককে সমর্থন দিয়ে সরে গেলেন আনোয়ার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আনোয়ার হোসেন। তিনি স্বতন্ত্র থেকে ২ নম্বর ব্যালেটে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন।
প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী আইয়ুবুর রহমান তৌফিককে সমর্থন জানিয়েছেন আনোয়ার হোসেন। তৌফিকের ব্যালেট নম্বর ১।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এখানে যারা প্রার্থী হয়েছেন সবাই যোগ্য। তবে যোগ্যতার মাপকাঠিতে আমি মনে করি, আমার চেয়ে আমার ভাই তৌফিক এই পদের জন্য বেশি যোগ্য। সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো আমি আমার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারবো না। আমি আমার ছোট ভাই তৌফিককে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সে যদি জয়ের পর দায়িত্ব পালন না করে, তার দায় আমি নেবো।’
সোহেল রানা/এসআর/এমএস