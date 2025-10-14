রাকসু নির্বাচন: ব্যালটে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিতে হবে ভোট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গাইডলাইন অনুযায়ী, ব্যালটে প্রার্থীর নাম ও প্রতীক যাচাই করে নির্দিষ্ট ঘরে ক্রস (×) চিহ্ন দিতে হবে।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গাইডলাইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি ভোটারকে অবশ্যই শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে। একজন ভোটার অন্যের পক্ষে ভোট দিতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে ভোটার তালিকায় নিজের নাম, ভোটকেন্দ্র ও টেবিল নম্বর যাচাই করতে হবে।
ভোট দেওয়ার আগে আঙুলের ছাপ দিতে হবে। ভোটকেন্দ্রে মোবাইল, ক্যামেরা বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা যাবে না। ভোট দেওয়ার পর আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগানো হবে।
রাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের তথ্যমতে, রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ১৮ জন, জিএস পদে ১৩ এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন। ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিতসহ মোট ১১টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদে ৫৮ জন প্রার্থী এবং হল সংসদ নির্বাচনের ১৫টি পদের বিপরীতে ১৭টি হলে মোট ৫৯৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
রাকসু ও সিনেট নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।
পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। গণনা শেষে ওইদিনই ঘোষণা করা হবে ফলাফল।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/এমএস