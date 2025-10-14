জবিতে শিক্ষার্থীদের থিসিস গবেষণায় বরাদ্দ ৫০ লাখ টাকা

জবিতে শিক্ষার্থীদের থিসিস গবেষণায় বরাদ্দ ৫০ লাখ টাকা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) স্নাতকোত্তর পর্যায়ের থিসিস গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের গবেষণা সহায়তা হিসেবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের অধীনে মোট ২৭টি বিভাগের ৩৫৪ জন শিক্ষার্থী এই গবেষণামূলক অনুদানের আওতায় সুবিধা পাবেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন উদ্যোগ এবারই প্রথম। এই বরাদ্দের মাধ্যমে প্রতিটি থিসিস শিক্ষার্থী ১৪ হাজার ১২৪ টাকা করে অনুদান পাবেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আওতায় প্রদত্ত এ বরাদ্দ ‘থিসিস শিক্ষার্থীদের বৃত্তি’ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ অর্থ শুধুমাত্র গবেষণা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের ফলে গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আর্থিক সহায়তা পাবেন, যা জবিকে একটি গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে গবেষণায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক গবেষণার মানোন্নয়নে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।
