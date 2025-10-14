চাকসুতে সাড়া ফেলেছে সুফি মতাদর্শের ‘অহিংস ঐক্য প্যানেল’

চাকসুতে সাড়া ফেলেছে সুফি মতাদর্শের ‘অহিংস ঐক্য প্যানেল’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নজর কেড়েছে সুফি মতাদর্শের ‘অহিংস ঐক্য প্যানেল’। প্রচারণা চালাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পাওয়া আশ্বাসে নির্বাচনে জয়ের বিষয়েও আশাবাদী এই প্যানেলের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বর ও বুদ্ধিজীবী চত্বরে অহিংস ঐক্য প্যানেলের প্রার্থীরা প্রচারণা চালান। এতে অংশ নেন প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী মুহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম এবং এজিএস পদপ্রার্থী শহীদুল ইসলাম শাহেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেলের অন্য সম্পাদকীয় পদের প্রার্থীরা। তারা সারাদিন চষে বেড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ। গেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারে দ্বারে। প্রচারণার শেষ দিনে ক্লান্তি নিয়ে হল ও বাসায় ফেরেন প্রার্থীরা।
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করে প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী মুহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করতে আমরা চাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। আমরা চাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক। আশা করি একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করবে।
প্যানেলের নির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ সাব্বির রহমান বলেন, আমরা সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আশা করি সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচনে আমাদের জয়যুক্ত করবেন। যারা নির্বাচিত হবেন তারা শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হয়ে শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করবেন।
গত ৯ অক্টোবর সহিংসতাবিরোধী মূল্যবোধকে ধারণ করে ১৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশে তৈরির লক্ষ্যে ১৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।
অহিংস ঐক্য প্যানেলের ইশতেহারগুলো হলো—চাকসু নির্বাচনকে নিয়মিত করতে এটিকে কার্যকর একাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা, শিক্ষার্থী পরিচয়ে বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার, ক্যাম্পাসে দলীয় আধিপত্য বিস্তার ও দখলদারত্বরোধ করা, মানসম্মত শিক্ষা ও ইনসাফপূর্ণ ফলাফল নিশ্চিত করতে শিক্ষক মূল্যায়ন, শাটলের শিডিউল বৃদ্ধি, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আবাসন নিশ্চিত করতে নতুন হল নির্মাণ, খাবারের মানে রেটিং সিস্টেম চালু, নারীদের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা নিশিত করা, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র বিনা ফিতে সংশোধন, চাকসু ভবনে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ক্যাম্পাস এলাকার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে নিরাপত্তা বুথ ও নিরবচ্ছিন্ন ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন, মেধাভিত্তিক বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থ বৃদ্ধি, আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, অ্যাম্বুলেন্স সেবা বৃদ্ধি ও দ্রুতকরণ, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের পাশাপাশি সবগুলো হলের মাঠ সংস্কারপূর্বক নিয়মিত খেলাধুলা আয়োজন করা এবং হতাশা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণে অভিজ্ঞ সাইকোলজিস্টের মাধ্যমে নিয়মিত কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা। অহিংস ঐক্য প্যানেলকে নির্বাচিত করলে মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যেক প্রতিনিধির জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে বলেও প্যানেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
গত ২১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টায় চবির বুদ্ধিজীবী চত্বরে ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেলের সম্পাদকীয় পদের মধ্যে খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে খায়রুল আমীন হৃদয়, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুহাম্মদ ফয়সাল হোসেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মুহাম্মদ এহছানুল হক, সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মুহাম্মদ ইমরান হোসেন, দপ্তর সম্পাদক পদে এস এম আলী হোসাইন জিসান, সহ-দপ্তর সম্পাদক পদে মুহাম্মদ ইব্রাহীম রুবেল, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদক পদে জাকিয়া সুলতানা, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক পদে মুরিদুল হাসান মুরাদ, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে সৈয়দা সুরাইয়া হোসাইন, ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে জান্নাতুন নাঈম খুকি, সহ-ছাত্রীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পদে মিফতাহুল জান্নাত, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক পদে মুহাম্মদ তারেক হাসান, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে মুহাম্মদ জহির উদ্দীন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে জুলহাসনাঈন সায়েম, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে ইসমাইল ফাহিম, সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে মুহাম্মদ আল-মামুন, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে মুহাম্মদ ইমাম হোসাইন, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাইমিনুল কবির।
এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে দৌলতুল ইসলাম সাকলাইন, তাউছিফুর রহমান, হানিফ ইসলাম, মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এবং মুহাম্মদ সাব্বির রহমান নির্বাচনে অংশ নেবেন।
