৯৯০ বুথে রাকসুর ভোট, নিরাপত্তায় ১০০ সিসি ক্যামেরা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ। এরই মধ্যে নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছেন নির্বাচন কমিশন। চলছে কেন্দ্র কেন্দ্রে বুথ স্থাপনের কাজ। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে থাকছে ১০০ সিসি ক্যামেরা।

রাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের তথ্যমতে, রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪৭ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ১৮ জন, জিএস পদে ১৩ এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন। ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিতসহ মোট ১১টি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।

সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে পাঁচটি পদে ৫৮ জন প্রার্থী এবং হল সংসদ নির্বাচনের ১৫টি পদের বিপরীতে ১৭টি হলে মোট ৫৯৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রাকসু ও সিনেট নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫। আর পুরুষ ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।

পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। গণনা শেষে ওইদিনই ঘোষণা করা হবে ফলাফল।

সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবনে নিচতলায় বুথ স্থাপনের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। সাদা কাপড় ও বাঁশ-কাঠ দিয়ে এসব বুথ স্থাপন করা হয়েছে। বুথের ভেতরে একটি করে টেবিল রাখা আছে। বুথের নিরাপত্তায় লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। একইভাবে অন্যান্য ভবনগুলোতে বুথ স্থাপনের কাজ চলমান।

এ বিষয়ে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‌‘আমাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে। এখন বুথ স্থাপনের কাজ চলছে। এতদিন ক্লাস-পরীক্ষা ছিল, এজন্য গতকাল দুটি ভবনে বুথ বসানো হয়েছে। আজ বিকেল ৪টা থেকে কালকে সন্ধ্যার মধ্যে সবগুলো বুথ বসানো সম্পন্ন হবে ইনশাল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘১৭টি কেন্দ্রের প্রতিটিতে ছয় রঙের ব্যালট বাক্স থাকবে। ছয়টি ব্যালটে ভোট দিতে হবে। সিল মারা শেষে নির্দিষ্ট রঙের ব্যালট বাক্সে নির্দিষ্ট ব্যালট ফেলতে হবে। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টায়। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সাড়ে ৮টায় ব্যালট বাক্সগুলো তালাবদ্ধ করা হবে। সেসময় প্রত্যেকটি গণমাধ্যমকর্মীদের থাকার জন্য আমরা বলেছি। গণমাধ্যমকর্মী ও নির্বাচনী প্রার্থীদের সামনে তালাবদ্ধ করা হবে। তারপর ভোট শুরু হবে।’

৪টা বাজার শেষ পাঁচ মিনিট আগে প্রিসাইডিং অফিসার বাইরে এসে যারা ভোট দিতে বাকি আছেন, তাদের ভেতরে নিয়ে যাবেন। ৪টার পরে ভোট দেওয়ার জন্য আর কেউ ভোটকেন্দ্র ঢুকতে পারবেন না।

একজন শিক্ষার্থীকে মোট ৪৩টি ভোট দিতে হবে। সিনেটে পাঁচ, রাকসুতে ২৩ এবং হল সংসদগুলোতে ১৫টি। মোট বুথ সংখ্যা ৯৯০টি। টেবিলের সংখ্যা ৯৪টি।

