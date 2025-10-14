রাকসু নির্বাচনে থাকবে দুই হাজার পুলিশ-১২ প্লাটুন র্যাব
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশের পাশাপাশি র্যাব ও বিজিবি কাজ করবে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে থাকবে রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি সদস্যরা।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনির একটি সভা শেষে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
জানা যায়, নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গত রোববার রাত ১০টা থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ সদস্যদের দেখা গেছে। এ ছাড়াও সোমবারও ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিজিবি ও র্যাবের প্রতিনিধি দল। পরে তারা সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে একটি সভা করেন।
সভা শেষে পুলিশ কমিশনার আবু সুফিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, ভোটের তিনদিন ক্যাম্পাসে দুই হাজার পুলিশ, ৬ প্লাটুন বিজিবি ও ১২ প্লাটুন র্যাব কাজ করবে। এ ছাড়াও নিরাপত্তার জন্য বিএনসিসি ও স্কাউট সদস্যরা সহযোগিতা করবেন।
সার্বিক বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনী দিনের নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। তারা আমাদের নির্বাচনের নির্বাচনের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করছি সবার সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন শিক্ষার্থীদের উপহার দিতে পারব।
