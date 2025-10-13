  2. ক্যাম্পাস

আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানালো ডাকসু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৫ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবির সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। এসময় ডাকসুর নেতৃবৃন্দরা সরকারকে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত ৯টায় ডাকসু প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সেখানে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

সংহতি জানিয়ে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক জোবায়ের বিন নেছারী (এবি জোবায়ের) বলেন, শিক্ষকরা আমাদের মাথার তাজ। আমি নিজেও একজন শিক্ষকের সন্তান। আমি জানি শিক্ষকদের কি কষ্টের জীবনযাপন করতে হয়। এটা আমাদের জন্য লজ্জার যে কালপ্রিট পুলিশদের কাছে আমাদের শিক্ষকদের মার খেতে হয়।

ডাকসুর পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক মো. আসিফ আব্দুল্লাহ বলেন, আমার মা-বাবা দুজনই শিক্ষক। আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে শিক্ষকদের এই আন্দোলনে পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছি। আমরা আমাদের শিক্ষকদের রাজপথে দেখতে চাই না। শিক্ষকদের ওপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে পুলিশের এমন আচরণ আমাদের ব্যথিত করে। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের হামলায় রাষ্ট্র থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে অতিদ্রুত বিচারের মুখে আনতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদের সামান্য বেতন দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুর অবস্থা। এখানে শিক্ষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সকল শিক্ষকদের বেতন আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। আজকে ডাকসুর পক্ষ থেকে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য জানিয়ে গেলাম।

এসময় সংহতি জানিয়ে আরও বক্তব্য দেন ডাকসুর স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ, শামসুন নাহার হল সংসদের ভিপি কুররাতুন আইন কানিজ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের জিএস সাদমান আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

