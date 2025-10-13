ছাত্রদল নেতা হাসিবকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত সাদিক কায়েম

  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
জবি শাখা ছাত্রশিবিরের আয়োজনে আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখ সারির যোদ্ধা হাসিবুর রহমান হাসিবকে স্মরণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েম।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জবি শাখা ছাত্রশিবিরের আয়োজনে আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি হাসিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ডাকসু ভিপি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নির্ভীক সৈনিকের ন্যায় অত্যন্ত সংকটময় সময়ে রাজপথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের সহযোদ্ধা হাসিবুর রহমান হাসিব। শুধু তাই নয়, আগস্ট-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা যেভাবে ক্যাম্পাস পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, হাসিব সেটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আজ হাসিব আমাদের মাঝে নেই। হাসিবের স্বপ্নগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ।

এর আগে, গত ৩ অক্টোবর শুক্রবার রাত ৯টার পর পুরান ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় খাবার সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন হাসিব। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সাড়ে ৯টার দিকে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

