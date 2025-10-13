বেরোবিতে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ
ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এ ঘটনায় একজন শিক্ষার্থীকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মার্কেটিং, পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেরদৌস রহমান, রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. ইলিয়াস প্রামাণিক শিক্ষার্থীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। তবে উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ান।
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছিল।
এসআর/জেআইএম