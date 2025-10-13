রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় জকসু নীতিমালা

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় জকসু নীতিমালা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচনের সংশোধিত নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর এটি আইন আকারে প্রকাশ করা হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠক শেষে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জকসু নীতিমালা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসাইন।
মোহাম্মদ বিলাল হোসাইন বলেন, আমাদের জকসু নীতিমালার যেসব সংশোধনী ছিল, তা সম্পন্ন করা হয়েছে। আজকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। কেবল রাষ্ট্রপতি মহোদয় অনুমোদন করলেই আইন প্রণয়ন সম্পন্ন হবে। আর কোনো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে না।
তিনি বলেন, এখান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আইন প্রণয়ন হয়ে আসতে কত সময় লাগবে, সেটা তো বলতে পারছি না। তবে জকসু নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে আমরা সেই আশাবাদী। তফসিল গঠন ও ঘোষণার আগ মুহূর্তের যেসব কাজ সেগুলো করা সম্ভব হবে।
গত ১১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠকের জন্য আহ্বায়ন করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জবিতে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা জকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) জবি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর জকসুর রোডম্যাপ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যা আইন পাস হওয়া সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানানো হয়। ওই রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
