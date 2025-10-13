জুলাই পরবর্তীসময়ে ছাত্ররাজনীতির মডেল ছিল শিবির: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি মো. আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবির জুলাই পরবর্তীসময়ে ছাত্ররাজনীতির মডেল ছিল। এজন্যই শিক্ষার্থীরা তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচিত করেছেন।
মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রশিবির আয়োজিত শহীদ ইকরামুল হক সাজিদ স্মৃতি আন্তবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাদিক কায়েম এ কথা বলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাকসু ভিপি বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে ছাত্রশিবির ছিল সবচেয়ে মজলুম সংগঠন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই বিশ্বজিৎকে আমরা শিবির সন্দেহে হত্যা করতে দেখেছি। আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডের পর শিবির সন্দেহে কাউকে মারার বৈধতাকে প্রশ্ন করা হয়। তবে তখনও মারার পর কেউ শিবির প্রমাণিত হলে সবাই এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকতো। দুই হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছি।’
সাদিক কায়েম বলেন, ‘সারা বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয় একেকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাব। সেখানে গবেষণা খাতে অনেক অর্থ বরাদ্দ থাকে। তবে আমাদের দেশে গবেষণা খাতে বরাদ্দ অনেক কম, যা আবার মেধার ভিত্তিতে দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে এ অর্থের বরাদ্দ দেওয়া হয়। আমাদের এসব রাজনীতির নামে নোংরামি বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একেকটি হাবে পরিণত করতে হবে।’
জবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বিলাল হোসাইন ও শহীদ সাজিদের বড় বোন ফারজানা হক।
অধ্যাপক বিলাল বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ভালো মানুষ তৈরি করা। জ্ঞাননির্ভর সমাজ ও মানুষ তৈরি করা। জবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি এই কাজ চালিয়ে যাবে বলে আমি আশা রাখি।’
বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মোট ২৪টি দল অংশ নেয়। এতে ইতিহাস বিভাগ চ্যাম্পিয়ন আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ রানার্স আপ হয়। সেরা বিতার্কিক হয়েছেন জয়ী দলের রুকসানা মিতু।
জবি শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
