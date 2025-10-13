তারা ক্যাম্পাসের নিপীড়নকে বৈধতা দিয়েছিল: ডাকসু ভিপি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ক্যাম্পাসের নিপীড়নকে বৈধতা দিয়েছিল তারা। একক সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার শিবির।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রশিবির আয়োজিত জুলাই বিপ্লবে শহীদ সাজিদ স্মৃতি আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, শিবির পরিচয়কে ক্রিমিনালাইজড করা হয়েছিল, হত্যাযোগ্য করা হয়েছিল। আমাদের ছয়জন ভাইয়ের খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি আমরা বিনির্মাণ করেছি।
ডাকসু ভিপি বলেন, ছাত্রশিবির সৃজনশীলতাকে সবসময় প্রমোট করে। সুন্দর ক্যাম্পাস বিনির্মাণে এ বিতর্কচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্কের মাধ্যমে আমরা দেশকে গড়ে তুলতে পারি। সাংবাদিকতার বড় অংশ, মানবাধিকারকর্মী, ব্যবসায়ী, সিভিল সোসাইটি সমাজের মুক্তির বদলে ধ্বংস করেছিল। তারা ক্যাম্পাসের নিপীড়নকে বৈধতা দিয়েছিল। ফ্যাসিবাদ দীর্ঘায়িত হওয়ার পেছনে শাহবাগ ও এ সমাজ দায়ী ছিল।
এসময় শাখা শিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক নুরুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বিলাল হোসাইন, শহীদ সাজিদের বোন ফারজানা হকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
টিএইচকিউ/এসএনআর/এমএস