শেকৃবিতে ছাত্রদলের উদ্যোগে বেহাল রাস্তা সংস্কার
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ভেতরে বেহাল একটি রাস্তা সংস্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদল। নিজেদের উদ্যোগ ও অর্থায়নে রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেট সংলগ্ন দীর্ঘদিনের ভাঙা এই রাস্তা সংস্কার করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আহমেদুল কবীর তাপস, সাধারণ সম্পাদক বি এম আলমগীর কবীর, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
এ বিষয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবীর বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আমাদের চোখে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমরা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে এই জনগুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা মনে করি, ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্যই হলো সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা এবং তাদের কল্যাণে কাজ করা।
সংগঠনটির সভাপতি আহমেদুল কবীর তাপস বলেন, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে কাটা ছিল এবং সেখানে পানি জমে সবার যাতায়াতের অসুবিধা হতো। এই বর্ষায় বিষয়টা আরও প্রসারিত হয়। ফলে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এই ভাঙা রাস্তা মেরামতের দায়িত্ব নিয়েছি।
সাইদ আহম্মদ/এমআইএইচএস/এএসএম