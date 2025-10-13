জবির ছাত্রীহল ও শহীদ সাজিদ ভবনের নামফলক স্থাপন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) একমাত্র নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীহল এবং শহীদ সাজিদ সাজিদ ভবনের নতুন নামফলক স্থাপন করা হয়েছে।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে এ নামফলক স্থাপন করা হয়।
জানা যায়, গত বছর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মিরপুরে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ১৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদ। পরদিন ১৫ আগস্ট তার নামে নতুন অ্যাকাডেমিক ভবনে শহীদ সাজিদ অ্যাকাডেমিক ভবন নাম সম্বলিত ব্যানার টানিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে নামকরণের জন্য স্মারকলিপি দেন তারা।
৫ আগস্টের পর একমাত্র ছাত্রীহলের নাম পরিবর্তন করে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল নাম রাখার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা। গত ৬ ফেব্রুয়ারি খুলে ফেলা হয় ছাত্রীহলের নামফলক। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীহল এবং নতুন অ্যাকাডেমিক ভবনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সিন্ডিকেট সভায় পাশ হয়।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন বলেন, এটার কাজ একটি কমিটির মাধ্যমে করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আগেই দৃশ্যমান কোনো কাজ করতে পারাটা ভালো দিক। আমরা অনেক কিছু করছি, কিন্তু দৃশ্যমান না হওয়ায় তা প্রকাশ করছি না। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আগে আরও কিছু করার ইচ্ছা আছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সিন্ডিকেটে অনুমোদনের পর নামফলক স্থাপন হওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট। এই নামকরণ দুটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, শহীদ ইকরামুল হক সাজিদের আত্মত্যাগ এবং নওয়াব ফয়জুন্নেসার মতো মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ দুটি নামকরণ করা হয়েছে। নামফলক স্থাপনের মাধ্যমে প্রশাসন তার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করল। আমরা দ্রুতই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আয়োজনকে সামনে রেখে অন্যান্য কাজও দৃশ্যমান করার চেষ্টা করছি।
টিএইচকিউ/এএমএ/এএসএম