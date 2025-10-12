  2. ক্যাম্পাস

বেরোবির ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
বর্ণিল আয়োজনে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন সমন্বয়ক পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বেলুন ও ফেস্টুন ওড়ানো হয়। পরে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. জিল্লুর রহমান।

বেরোবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে বেলা পৌনে ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় জুলাই আহত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ, ছাত্র ও পরামর্শ দপ্তরের উপদেষ্টা ড. ইলিয়াস প্রামাণিক, প্রক্টর ফেরদৌস রহমানসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

