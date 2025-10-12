ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের দাবিতে জবি উপাচার্যকে স্মারকলিপি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিমের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে শাখা ছাত্রদলের একাংশের নেতাকর্মীরা।
রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে জবি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়। এতে স্বাক্ষর করেছেন জবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক মাহবুব আলম ও মেহেদী হাসান আখন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল এনালগ পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়—অর্থাৎ কাগজে ছাপিয়ে বোর্ডে টাঙানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ, বিভ্রান্তিকর এবং প্রযুক্তিনির্ভর যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের দাবি, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি ডিজিটাল রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের রোল বা আইডি নম্বর ব্যবহার করে ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সহজে ফলাফল দেখতে পারবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ, দ্রুত ও নির্ভুল। এতে প্রশাসনের ওপর চাপ কমবে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেদের একাডেমিক তথ্য সহজে সংরক্ষণ করতে পারবে। এই পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পথে আরও একধাপ এগিয়ে নেবে বলে আশা করেন তারা।
স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম, মেহেদী হাসান আখন, মিরাজ, আহ্বায়ক সদস্য আবু আনসার, ইমন, বাদশা, তামিম, ইমরোজ ও নিহাল।
