জবি তরুণ কলাম লেখক ফোরামের নেতৃত্বে ইমন-সোহান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
জবি তরুণ কলাম লেখক ফোরামের সভাপতি মুশফিকুর রহমান ইমন ও সাধারণ সম্পাদক সোহানুর রহমান/ ছবি: সংগৃহীত

‎বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখার ২০২৫-২৬ কার্যবর্ষের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুশফিকুর রহমান ইমনকে সভাপতি এবং একই বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সোহানুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহম্মদ সজীব প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুর রহিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ‎বিজ্ঞপ্তিতে নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় দপ্তর সেলে জমা দিতে বলা হয়েছে।

‎নব-নির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহানুর রহমান বলেন, তরুণ কলাম লেখক ফোরাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। এই দায়িত্ব আমার কাছে গৌরবের, আবার বড় দায়ও। আমি চেষ্টা করবো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ভালো কিছু করতে, সত্য ও ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে কলম চালাতে।

‎সভাপতি মুশফিকুর রহমান ইমন বলেন, এই ফোরামের দায়িত্ব আমার কাছে শুধু একটি পদ নয়, একটি আমানত। সংগঠনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ঐক্য, সততা ও লেখার শক্তিতেই আমরা এগিয়ে যাবো।

‎প্রসঙ্গত, ‘সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম। তরুণ লেখকদের পরামর্শ দেওয়া, পত্রিকায় লেখা প্রকাশে সহযোগিতাসহ লেখালেখি বিষয়ক সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে সংগঠনটি।

