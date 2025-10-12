  2. ক্যাম্পাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাকে ধরে পুলিশে দিলো ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাকে ধরে পুলিশে দিলো ছাত্রদল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ক্লাস করতে এসে ছাত্রদল কর্মীদের হাতে আটক হন হুসাইন তুষার নামে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি নিষিদ্ধ শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন ভবনের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল টিম তাকে ইবি থানায় সোপর্দ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অর্থনীতি বিভাগে মাস্টার্সের ক্লাস করতে আসেন এই ছাত্রলীগ নেতা। এসময় ছাত্রদলের কর্মীরা তাকে মীর মোশাররফ হোসেন ভবনের সামনে থেকে ধরে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যান। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ইবি থানায় সোপর্দ করে।

ছাত্রদল নেতা রাফিজ আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে ওই শিক্ষার্থী নানা অপকর্মে জড়িত ছিলেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখাতেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তদন্ত কমিটিতে অনেকের নামই বাদ পড়েছে। সাধারণ সম্পাদকের নামে শোকজ নোটিশ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন বা পুলিশ কেউই ব্যবস্থা নেয়নি। বর্তমানে ছাত্রলীগ আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান জানান, শিক্ষার্থীরা তাকে ধরে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসে। পরে আমরা তাকে ইবি থানায় হস্তান্তর করেছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে নির্দেশ দেবে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। তিনি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

