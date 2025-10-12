চবির ভর্তি পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

চবির ভর্তি পরীক্ষা ২ জানুয়ারি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে প্রশাসন। ২ জানুয়ারি (শুক্রবার) থেকে শুরু হয়ে চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।
রোববার (১২ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভর্তি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা ২ জানুয়ারি, ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা ৩ জানুয়ারি, ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি, ‘ডি’ ইউনিটের পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, ‘বি১’ উপ-ইউনিটের পরীক্ষা ৫ জানুয়ারি, ‘বি২’ উপ-ইউনিটের পরীক্ষা ৬ জানুয়ারি ও ‘ডি১’ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়াও ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস), ঢাকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) এবং রাজশাহী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) বিভাগীয় শহরে একই তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে বি১, বি২ ও ডি১ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান জাগো নিউজকে বলেন, ভর্তি কমিটির মিটিংয়ে ২ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী ৩ বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
