কৃষি গবেষণার ফল কৃষকের কাছে পৌঁছাতে হবে: খাদ্য সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর উদ্যোগে পালিত হয়েছে বিশ্ব খাদ্য দিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাসুদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, এফএও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দিয়া সানাও ও আইএফআউডি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. ভেলেন্তাইন আচাঙ্কো।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. খোন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি বিষয়ক গবেষণার ফল কৃষকের কাছে যেন পৌঁছে সেভাবে কাজ করতে তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।
সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মেকাবিলা করে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়ছে, পাশাপাশি পলি জমে নতুন ভূখণ্ডও সৃষ্টি হচ্ছে। এ জমি যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি সংকট হবে না।
তিনি বলেন, বিশ্বায়নের ফলে খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহ বেড়েছে। সবাই এক সাথে কাজ করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য দিবসের ওপর থিমেটিক পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।
এনএইচ/এমআরএম/জিকেএস